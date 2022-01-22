教召自今年起試行「1年1召、1次14天」，行軍、打靶、戰鬥教練樣樣來，引發討論！有鄉民在《批踢踢》以「剛剛成功嶺打來問尺寸」為題發文詢問大家，「是不是穩中了？」瞬間引發網友熱烈回應，有人就說「恭喜14天戰鬥營」、「是(穩中)，我眼前退伍前就是做這業務」。

為強化後備戰力，全民防衛動員署元月1日成立運作，並推動「1次14天」的新制教召，於第1季至第3季試行、第4季總檢討。今年訓練能量約1萬5000人，另今年舊制教召，仍維持5至7天訓期，約可徵名9萬7000人，預估今年新舊制教召並行，可施訓11萬人。

原PO昨晚發文表示，剛剛成功嶺打來問尺寸，是不是穩中了？他更透露，手機軟體whoscall有顯示成功營，「本來不想接的，但想說有沒有接結果都一樣，才聽聽看他要幹嘛」。

對此有許多鄉民留言表示「加薪了啦」、「國家會感謝你為國捐軀」、「冬令營」、「記得回來發心得文」，但也有人留言調侃「戰地演練，野外求生，對社畜很有挑戰性」、「不用上班十四天，爽欸」、「露營14天欸，哈哈哈哈哈」。