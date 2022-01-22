本月底就要開始放春節年假了，天氣預報出爐，「不排除有劇烈變化」。氣象專家吳德榮指出，28日起低壓移入、水氣增多，小年夜當天可能有大範圍降雨。今受鋒面通過影響，全台有雨，中央氣象局針對北部、東部發布大雨特報。

不斷有紮實的雲系自海上移入，今全台有雨，氣象局針對北北基、宜花東6縣市發大雨特報。今各地氣溫：北部16至21度、中部16至27度、南部17至27度、東部16至25度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明鋒面掠過，明晚起北部、中部及東半部「輪流下雨」。

下周一、二受東北季風影響，中部以北及東半部有短暫雨；這波冷空氣偏弱，各地不再有寒風刺骨的體感，中南部甚至白天舒適早晚涼，日夜溫差大。到了下周三、四，西半部轉晴時多雲，氣溫漸升。

根據最新模式模擬，28日起至31日（除夕）的天氣狀況，「不排除有劇烈變化」。吳德榮指出，28日低壓移入，零星降雨機率提高；29日鋒面挾南海水氣快速通過，帶來大範圍明顯降雨；30日雨勢趨緩。最重要的除夕當天，一波強冷空氣南下，天氣迅速轉乾冷。

不過吳德榮補充，上述已是7至10天後的模擬，仍有不確定性，各國模式在這段期間會持續調整，愈接近才會愈確定。