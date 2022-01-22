在空軍某聯隊擔任修護戰機任務的林姓士官，108年9月與女同袍前往台南基地出差期間，遭女方指控在水壺內下藥，導致她昏睡一天，在基地內公務小木屋內兩度強行猥褻，還用下體摩擦嘴唇說「該吃雞了」，事後女方就醫後向上級反映提告，但法院調查，但女方私密衣物無林男指紋、DNA，且水瓶未採得任何指紋，在無積極證據下，以罪嫌不足，判林男無罪，仍可上訴。

根據判決書記載，A女向法院提告，林男與她為在某空軍基地服役，兩人為熟識同事，且男方曾熱烈追求但未接受。兩人在108年9月11日，共同駕車前往台南空軍基地出差，中途在某超商內休息時，林男她走出超商外講電話時，將不明藥劑摻入她的水壺內，她事後喝了就逐漸有昏睡感。

女方表示，當2人抵達營區內之小木屋，因所預定之其中1間房間尚在整理，兩人就一同到另1間房間內休息，她當時立刻在床上昏睡，但卻依稀感覺，林男將手伸進衣服撫摸她的胸部及生殖器，還親吻嘴巴，並脫去她衣物欲性侵，還向她說「該吃雞了」，之後又以下體摩擦她的嘴唇。

她當時昏昏欲睡且全身癱軟，雖無法睜開眼睛並抵抗林男等到晚上稍微清醒，立刻向基地內熟識的友人求助隨後前往醫護隊就醫。醫官檢查發現，A女有斷斷續續昏睡之狀態，且心跳過慢，立刻送往台南市立醫院檢查。

林男事後接到醫院通知，前往醫院將A女送回台南基地，但A女回到房間，立刻又昏睡靠坐在床沿邊，這時又感覺到林男進入，又開始重複下午林男在房間內一模一樣的猥褻動作。隔天她又前往成大醫院就醫，但懷疑自己遭到下藥，於是向醫生偷偷求助，事後回到部隊立刻向上級反映，事後林男遭到移送憲兵隊偵辦。

林男偵訊時否認猥褻A女，辯稱是因為A女頭暈，她進去小木屋內查看，發現她第一顆扣子未扣，於是主動將她扣子扣上，才叫醒她」。辯護律師則表示，林男是為照顧身體不適的A女，協助她躺上床並拉被單覆蓋，絕無侵犯她，更無碰觸她的胸部、下體，雖未嚴守軍中男女不得獨處之軍紀，然林先前在軍中表現良好，記功嘉獎多次，並無行為偏差」。

法院審理後，發現A女的私密衣物均無林男或其他第三人的指紋、DNA，且水壺也未採得任何指紋，但最重要的是，女方身體並無任何藥物反應，雖然水壺的水中確實有含麻醉藥成分，無法推論是林男下藥，無積極證據證明男方有強制猥褻犯行，因此判林男無罪。