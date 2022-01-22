指揮中心最擔心的事情，終於還是發生了！位在桃園遠雄經貿園區的亞旭電腦，旗下工廠爆發員工群聚，除了外籍移工，也有本國員工染疫，一夜確診60人。「真的是淒風苦雨」，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，前往西堤用餐遭傳染的2名移工，估計發病至少一周以上，「不知道已經傳染多少人」。

21日深夜爆出亞旭工廠採檢結果，1005人中一口氣冒出60人PCR陽性，加上記者會上公布的6例，等於66人確診！指揮中心表示，另外675人陰性、檢驗中270人，相關疫調持續進行。

好不容易結束機場前進指揮所任務的王必勝，在臉書分享「淒風苦雨照」，PO文只能盡力處理盡力追，言詞間盡顯無奈。王必勝認為，這2名到過西堤吃飯的移工是主要傳染源，但她們未出來採檢，也沒有做到實聯制，直到疫調才知道有移工身體不適，「一採就中了」。

據現場採檢人員表示，由於接受篩檢的人數非常多，「應該還會有人確診」，私下都已有心理準備。王必勝憂心，這兩人發病至少7天，這段時間不是住宿舍就是在工廠，卻沒人發現，不知道已經傳染多少人。