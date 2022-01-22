歌手ØZI近日陷入緋聞風波，他與前女友的性愛影片遭外流，還被謝和弦前妻Keanna（戴一軒，KT）自爆曖昧情，ØZI昨則釋出新歌《侵略性的浪漫》MV，把連日來的心聲都寫在歌中，事件女主角之一的Keanna則在IG限時動態動寫下：「詞真壞～我喜歡」回應，就當外界認為，ØZI的感情風波就要結束時，Keanna今（22日）凌晨則再發聲：「如果我願意全盤托出所有(對話、照片、甚至目擊者)，且為自己一直以來的所有行為買單負責，你/妳們願意聽嗎？」Keanna最後還反問ØZI：「R u ready？」

葉璦菱獨子、金曲最佳新人ØZI，昨釋出新歌《侵略性的浪漫》MV，把連日來的緋聞風波心聲都寫在歌中，Keanna除了在IG限動寫下：「詞真壞～我喜歡」，還把IG自我介紹改成：「墮落天使小bad bad小bad bad」，還有個小惡魔貼圖，ØZI被讚是危機為轉機最佳範例，不過就當外界認為，ØZI的感情風波就要結束時，Keanna今（22日）凌晨則再寫下：「也想用我最熟悉的方式來表達感覺與陳述事實。身邊的好友們都是知道實情與心疼的，這點我非常感恩」。

ØZI昨釋出新歌《侵略性的浪漫》MV，把連日來的緋聞風波心聲都寫在歌中。（圖／本報系資料照片）

接著Keanna筆鋒一轉，她坦言：「但事情一開始就是因為我的失誤而延燒，焦慮與身心俱疲的情況，加上我『個人堅持的某個因素』之下，導致幫助我的團隊誤判選擇了錯誤的方式解釋。所以是我的錯！我沒有資格因為犯錯而感到委屈。」Keanna表示，她願意為她所有行為負責。

Keanna則說：「我不想再有任何隱瞞，如果我願意全盤托出所有(對話、照片、甚至目擊者)，且為自己一直以來的所有行為買單負責，你/妳們願意聽嗎？我不再有藉口，不再保護任何人和自己，只想誠實。」Keanna還大讚ØZI：「新歌很好聽，公關處理的非常好，侵略性浪漫變成侵入性浪漫，人設很棒安全下莊。」最後還點名：「我準備好了，接下來我想請問ØZI:R u ready？」