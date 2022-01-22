隨著綠電題材發酵，環保、節能、永續等議題，已成為當今顯學。易象創新所提出的「事業廢棄物與再生綠能」整合解決方案，在「20X22初心決心天使選秀活動」榮獲ESG組冠軍，於今(111)年1月21日領獎。整合方案藉由粉碎、磁選、熱裂解等技術將事業廢棄物轉換為燃油、燃氣等資源，轉為熱能或電能等再生能源，除了解決事業廢棄物無處可去的窘境外，亦可提供綠電、解決缺電問題，與超過1300家廠商攜手，共同邁向2050零碳排終極目標。

根據行政院主計總處預測，110年全年經濟成長率為6.09%，較109年的3.36%顯著提升。然而隨著企業拓點擴廠、台商不斷回流，伴隨而來的卻是缺電陰影壟罩、事業廢棄物無法去化等結構性問題。環保署預估110年事業廢棄物高達2120萬噸，其中有86.95%是工業廢棄物；近年因為處理量能不足，導致廠商所付清理費用不斷飆高。易象創新總經理袁易表示，各行各業都面臨廢棄物處理成本攀升、甚至必須將廢棄物堆置場內引發周邊民眾抗爭等窘境。廢棄物清運費用甚至狂飆3倍還沒人收。另一方面，缺電危機無所不在，隨時可能爆發進而影響產能，外銷廠商為維持國際競爭力更必須採購綠電；在廢棄物處理費用攀升、用電吃緊之際，已有企業主萌生退意。易象創新所提出的事業廢棄物與再生綠能整合解決方案，除了可以減少廢棄物堆置外，更可將廢棄物轉化為能源，成為乾淨的綠電，對業主來說是一舉兩得，更創造業主、政府與民眾三贏。

易象創新袁易總經理於天使選秀會中暢談事業廢棄物回收再利用。(圖／易象創新提供)

袁易提到，熱裂解技術在國內外都有成熟應用案例，但以往業者面臨如何適當架設機組、設備維修保養、如何依法設置、大數據回饋應用等，都必須逐一克服，導致入門門檻相當高。透過再生綠能整合解決方案提供的一站式服務，業者可以一次到位，不必再四處拜師學藝。事業廢棄物透過粉碎、風選、磁選、裂解等程序，可以分離出能作為燃料的油品以及發電的燃氣，殘渣則可加壓再置成無汙染的再生炭。無論燃油或燃氣發電，除可供應廠內用電外，更能透過饋電系統售電。依據經濟部於去(110)年12月30日預告的躉售費率，「農業廢棄物」躉購費率每度5.1407元，一般及一般事業廢棄物躉售再生能源電費則提高至每度電3.9482元。對於業者來說，採用再生綠能整合方案，等於是省下事業廢棄物處理費用，再賺得電費收入!

創新以「事業廢棄物與再生能源整合解決方案」獲得 ESG類組 mini獨角獸獎。(圖／易象創新提供)

由於方案具有高度可行性，在業者一傳十、十傳百之下，已有紡織、漿紙、塑膠、畜牧、食品加工、有機性汙泥等超過1300家業者表示高度興趣。外銷業者則表示，由於下單的海外企業也開始強調ESG社會責任，透過使用綠電將可大幅提升企業競爭力，超前部署。本案已有天使投資人、資訊廠商等表示高度興趣，也有台灣循環能源發展協會等釋出合作善意，期望共同突破法規、技術等障礙，共同推廣，朝向2050零碳排目標前進。