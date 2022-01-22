48歲日本女星松嶋菜菜子近日三度和日本天團「嵐」（ARASHI）成員松本潤合作，日前兩人和劇組出席朝日電視台新劇《隔壁的阿力》記者會，眾人現身時隔著透明隔板遵守防疫政策，有說有笑。當天松嶋菜菜子以劇中造型現身，一頭大嬸捲捲髮及鵝黃色洋裝，但不如劇照中的皮膚光滑白晰，不少日媒當天拍到她未修圖的照片，眼周冒出許多皺紋，讓網友嘆昔日女神也老了。

松嶋菜菜子20多年前嫁給小1歲的男神反町隆史，成為高顏值夫妻檔，兩人育有二女，婚後兩人都沒放棄演藝工作，輪流工作養家。去年11月，日媒拍到他倆上街吃飯，夫妻倆181加173公分高人一等的身高，加上擋不住自帶光芒的明星氣場，讓人不多瞧一眼都難。

拋開先前在《SUPER RICH超級有錢》的亮麗女強人造型，松嶋菜菜子這次在《隔壁的阿力》挑戰演技與造型極限，不僅扮老、化老妝、燙老氣捲髮，一身金光閃閃的服裝也讓觀眾嚇傻，愛占卜的興趣與角色人物設定，完美重現觀眾心中「隔壁的大嬸」形象，私下和松本潤的好交情，也在記者會上一覽無遺。

早年松本潤與松嶋菜菜子曾在《流星花園》飾演姊弟，這次再合作，松嶋菜菜子在記者會上脫口笑說還是很擔心松本潤有沒有對象和感情歸宿，鏡頭前直問：「你現在單身嗎？有考慮結婚嗎？我真的很擔心你耶...」，引來松本潤吐槽：「不關妳的事，這樣新聞只會寫這段啦！」，笑翻全場，話鋒一轉，松嶋菜菜子也不忘讚松本潤進步很多，已經是成熟的演員，「能好好處理複雜的台詞」。