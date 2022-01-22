斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近日接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對於楊薩總理表達互設代表處一事，外交部昨表達高度歡迎與誠摯感謝。值得注意的是，前北市府副發言人陳冠廷19日曾在推特上發文，提到斯洛維尼亞是機器人產業的領先者之一！該文已被楊薩轉推，引發關注。

陳冠廷19日發文指出，根據國際機器人聯合會，斯洛維尼亞每10000名工人的機器人數量為144；在美國約有91，憑藉台灣在半導體方面的實力，我們將成為出色的合作夥伴！很高興看到斯洛維尼亞總理也在推特分享這篇文，一起努力。

陳冠廷20日更在臉書指出，盧布爾雅那(斯洛維尼亞首都)和台北開設互惠代表處的提議並非突如其來，台灣與斯洛維尼關係的新頁有三個主要原因，第一，源於總理楊薩（Janez Janša）與台灣積極接觸的良好記錄；第二，其次，與其他中東歐國家一樣，斯洛維尼亞的政治精英和公眾對17+1合作框架內的投資承諾未能兌現感到非常不滿；最後則是因為彼此各自的經濟存在互補性。