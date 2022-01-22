PTT網友發文與留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

新冠肺炎疫情波及經貿園區，曾赴西堤用餐的2名移工確診後，桃園亞旭電腦群聚案疫情擴大，中央流行疫情指揮中心21日晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。消息傳出，在PTT論壇造成「轟動」，其中有位網友發文討論「是不是要廢太子了？」更引發熱議，不少網友極盡嘲諷，認為這位民進黨「太子」最終仍將安然過關。

中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，在1005人的採檢中，檢出60名新個案，該經貿園區至今累計66人染疫，加上下午公布的案例，單日新增83人確診，創下今年以來最高紀錄。

網友隨即在PTT論壇發表文章《【問卦】 是不是要廢太子了？》內文指出，剛剛在看歷史劇，皇太子奉命鎮守京城附近的城市，原本已經壓制住的瘟疫再度爆發，太子無能手足無措，大家覺得皇上會廢太子嗎？改立曾經叛變的大阿哥爲皇帝嗎？

此文發出後引發熱議，網友紛紛回應：「把染疫的村民殺光就沒瘟疫了，繼續當太子」、「二太子感覺又暖又能幹，又有進太醫院深造，一定可以接下皇帝大位」、「太子萬福金安啦！庶民別為他擔心」、「天子守國門 相信政府」、「阿賴虎視耽耽」、「他早就沒戲了，直轄市長是他的頂了吧」、「八字不夠硬」、「桃園病毒入侵塔綠班統治區」、「先等塔綠班內鬥吧，等著看」。