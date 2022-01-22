大陸互聯網巨頭騰訊21日發公告指出，董事會已決議向不少於22900位獎勵人士授予合共8004807股獎勵股份。

21世紀經濟報導，公告稱，發行新股份的目的旨在嘉許獎勵人士所作出的貢獻並吸引及挽留集團持續經營及發展所需的人才。

截至21日港股收盤，騰訊的股價為每股474.8港元。據此估算，騰訊此次發行新股的總價值約38億港元，22900位獎勵人士人均獲得股票價值約為16.6萬港元。

這已經是過去兩個月內，騰訊第二次向員工派發股票獎勵。2021年12月1日，騰訊剛剛向不少於25700位獎勵人士授予合共4410829股獎勵股份。按照當時的股價計算，獎勵股票的總價值約為20.67億港元，人均可獲得股票價值超8萬港元。

此外，據21世紀經濟報導統計，在2022年已過去的15個交易日中，騰訊在11個交易日進行了股份回購。其中，除了1月13日的回購股份總價值約為1.7億港元外，其餘交易日的股份回購總價值均為2億港元左右，回購股份的總價值約21.7億港元。