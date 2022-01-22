桃園亞旭電腦爆群聚，2移工去西堤用餐後確診，先傳給4名同睡通鋪的同事，後工廠採檢千人驗出60例陽性。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰坦言，要與病毒共存不容易，大家真以為病毒是塑膠做的？而台大婦產科醫師施景中也驚呼「又要開始了嗎？」引起網友熱烈討論。

醫師蘇一峰深夜在臉書發文說，桃園電子全廠篩檢1005人，結果傳出60人確診的消息，由此可見，想和「病毒共存」並沒有想像中那麼容易，大家真的當病毒是塑膠做的嗎？

貼文引發網友討論，「所以，又要迎接史上最長寒假了嗎？」、「還不三級就是打算放生了，沒打疫苗的人只能自求多福了」、「可怕的恐怕不是確診的這60個人，而是與這60人接觸的更多人」、「一晚+60，真的太可怕了」、「傳播力嚇死人了」。

而台大醫院婦產科醫師施景中也在臉書發文分享，明天不用上班，但女兒傳來指揮中心深夜發出的新聞稿，讓他看了心頭一驚「又要開始了嗎？」不少網友看完嚇歪直呼，一晚增60個確診也太可怕，這波疫情的傳播力真的很驚人。