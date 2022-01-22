福壽(1219)數位化轉型初見成效，董事長洪堯昆說，將更進一步推動精準行銷，讓營運動能更加的充沛，為了打造更多的動能，未來3年斥資約10億元，把舊的產能設備更新，奠定下一個百年的基礎！

福壽前幾年就已經開始利用AI智能，智慧管理系統在這幾年也累積不少數據，對公司的效率提升不少，洪堯昆指出，將持續透過產學合作進行產能設備及電子商務技術的升級，做更精準的行銷，希望能加強B to C的銷售，讓消費者更了解福壽的好品質。

近期包含黃豆、小麥、玉米等大宗物資價格飆升，洪堯昆認為，全球氣候不穩及溫室效應導致干旱的情形日益嚴重，使得市場供需變得緊張，高科技的加持也只能維持基本供應的量，大宗物資價格想要回跌機會並不多。他無奈的說，其實廠商不會主動調漲飼料價格，都是因為成本壓力才會調整，企業不可能賠錢賣產品，如果無法反應成本，價格就一定要調漲。

福壽歷史已超越百年，廠房的設備有些已經老舊，洪堯昆說，接下來的3年，無論是沙鹿的飼料廠、梧棲的食品廠，以及鹿港的肥料廠，都將進行設備的調整，以提升效力和生產動能，預算將會在10億元左右，奠定下一個百年的基礎！福壽的實體店面在台中及高雄都有設置，目前還是有向北部的拓點計劃，不過，疫情影響下，電商日益進步，未來到底要設置多大的據點，及選擇的區域還在商討當中。

洪堯昆建議，面對全球性的大宗物資價格上漲，台灣國內增產配套要好，現在肥料大漲的情形下，農政單位推廣有機肥要更加的落實，如何進一步把循環經濟做得更完整，減少浪費也是十分值得思考的事。

福壽積極推動循環經濟落實，依據Reduction(減量)、Reuse(重複使用)、Recycling(回收)、Regeneration(再生)四個觀念來推動，讓原有的設備經過調整後，發揮更大的效益。福壽回收農戶或畜養戶禽畜糞農畜資材，利用自行開發的菌種及發酵技術製成有機質堆肥，再提供給農作物種植使用，同時收購種植的農作物，活化農畜業並建構完整糧農循環體系。