雲朗觀光集團為持續深化轉型，宣布將旗下開業20年的桃園翰品酒店將於4月結束營業，開業40年的花蓮翰品酒店亦規畫今年申請拆除重建，未來將以全新面貌問世，以持續布局精緻、頂級旅遊及住宅及物業管理等高端市場服務。

雲朗總經理盛治仁表示，集團自5年半前即展開轉型，聚焦布局精緻、頂級旅遊及住宅及物業管理等高端市場，新冠肺炎疫情使集團更確定轉型方向正確。目前花蓮翰品酒店規畫申請拆除重建的方式還在評估中，不排除自己重建、也可能申請危老改建。

雲朗觀光集團前身為中信觀光，2008年由現任執行長張安平接手主導後更名，旗下所屬酒店品牌包括台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店，新莊、桃園、高雄、花蓮等4家翰品酒店，台中、嘉義、礁溪等3家兆品酒店、礁溪品文旅，在義大利亦有5家酒店及莊園。

其中，位於桃園火車站旁市中心區域的桃園翰品酒店，前身為2001年開幕的桃園中信大飯店，2012年更名。飯店土地面積約547.28坪、建物面積約6474.2坪，設有212間客房、2間餐廳及6間宴會廳，長期以長住商務旅客為主要經營族群。

鑒於集團轉型聚焦發展高端旅遊服務，並為強化品牌效益、延伸品牌優勢至高端物業管理，雲朗將桃園翰品酒店不動產以11.77億元出售給敏勝集團旗下盛弘醫藥，並宣布酒店將在4月30日後結束營業，據悉將改建為智慧型醫療中心。

同時，雲朗亦旗下花蓮翰品酒店亦規畫在今年提出拆除重建計畫申請，改建為結合豪宅的頂級複合式飯店物業。花蓮翰品酒店前身為1981年12月開幕的花蓮中信大飯店，2010年7月翻新更名，設有197間客房、3間餐廳及酒吧、10間宴會廳。

雲朗表示，集團持續求新求變，以新營運思維因應大環境變遷。過去2年為照顧員工，在疫情嚴峻期間堅持不裁員減薪、不放無薪假，未來將安排願意內部轉調的同仁至其他營業據點服務，並在服務業普遍缺工情況下啟動轉型計畫，以便有其他考量的同仁轉換新職。

此外，雲朗2016年8月買下位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築，耗時近6年修復整建為最新複合式飯店與豪宅物業Palazzo Portinari Salviati，將在第二季開幕試營運，使雲朗正式跨入多角化經營模式，轉型開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務發展。

雲朗表示，Palazzo Portinari Salviati為首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，除了客房、米其林星級餐廳外，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施。其中，文化藝術與酒店式物業管理服務已接近完銷。