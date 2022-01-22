鴻海(2317)21日宣布與印尼投資部、印尼電池公司、Indika能源公司及Gogoro簽署合作備忘錄（MOU），將共同聚焦電池及電動車相關產業鏈，在印尼開發永續的新能源生態鏈。合作初期將優先聚焦磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，目標發展印尼的新能源和電池平台。

鴻海將與Gogoro、IBC、Indika以互利合作為核心，在印尼建立新能源車生態鏈，並共同探索廣泛的投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業的生態鏈開發，同時探討能源存儲系統（ESS）、電池交換站和電池回收等周邊配套產業發展。

印尼投資部部長Bahlil Lahadalia表示，此項計畫不僅帶來資金，更重要的是共享技術和經驗，打造現代化且開放的新能源車生態鏈。此項合作將為印尼的當地人才和新創公司提供巨大契機，參與印尼的電動車生態系統，一起走向更智能且永續的道路上。

鴻海董事長劉揚偉表示，很高興能攜手印尼政府、Gogoro、IBC和Indika，踏上印尼新能源車生態系轉型升級的旅程。相信透過MIH平台及鴻海的營運本地化（BOL）共同成長策略和製造專業，將能契合新能源車市場需求，在印尼創造可持續發展的新能源車生態鏈。

此次為鴻海繼去年與泰國建立營運本地化的共同成長策略後，又一項政府層級的合作布局。鴻海表示，將透過MIH開放平台，串連印尼本土企業與全球企業間的合作與知識共享，為印尼打造可持續發展的新能源車生態鏈。

劉揚偉先前受訪時表示，集團透過構建營運本地化的創新模式，積極建立電動車出海口，除了已拍板的中國大陸、美國及泰國外，後續在歐洲、印度、南美都會有生產基地，目前正磋商洽談中，將在2024年前敲定並陸續公布。