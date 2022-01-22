曾參選中二選區立委的前追分國小校長李順涼。(取自中時新聞網影片)

質疑盧秀燕夫婦炒地被告 李順涼坦言沒證據：聽別人說的

曾參選中二選區立委的前追分國小校長李順涼，19日在廣播受訪時指「中捷藍線B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地…盧家就是廖家」等言論，引發台中市長盧秀燕和其丈夫不滿，昨(21日)委任律師提出誹謗告訴。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書表示，「這位涼涼先生，一提告就縮回去」。

李順涼接受媒體訪問時表示，其實也沒有誹謗她(盧秀燕)的意思，幹嘛誹謗她，是針對公眾利益事情在談，其實是因為藍色捷運被更改站的地點問題所衍生出來，人家在社會上的傳言；媒體詢問「所以是您有聽到有朋友講到他們有去買土地？」李表示，「對，有好幾個都說有聽到這樣說法，我說我手上沒有證據也只能轉述而已，提出市民合理懷疑這樣而已。提告是她的權益，可是她應該針對其他事情更應該要講清楚」。

游淑慧在臉書貼出李順涼回應此案的相關新聞報導，她並寫下，「這位涼涼先生，一提告就縮回去，在媒體公然抹黑、造謠，講的很開心，不是很會？是你這個指控的人要把證據拿出來。」

游淑慧進一步說，而不是隨便一個人亂講，盧秀燕市長就得跟你的風，提告剛好！對此網友亦在游淑慧臉書貼文留言表示，「堅持告到底，等判刑確定，才能正視聽」、「支持提告。一定要告」、「敢抹黑被人告是自找的」、「就是要告到底，才能制止這些胡亂生事的謠言」。