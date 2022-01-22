高雄市苓雅區一家旅館昨(21日)深夜近12時發生一起持刀傷人案。警方獲報轄內有一家旅館有女子持刀傷人，當員警趕到場後，發現騎樓坐著一名男子全身是血，摀著頸部坐在騎樓，右頸有明顯刀傷，於是立刻將該位男子送醫，並在旅館房間內逮捕涉嫌行兇的女子，據了解，雙方原來是一對情侶，但女方懷疑男方用情不專，雙方口角後女方一怒持水果刀刺向頸部，目訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

苓雅分局調查，昨深夜11時58分接獲110轉報，苓雅區苓雅二路一家旅館內有人持刀傷人，線上警力獲報立即趕赴現場，卻發現一名26歲黃姓男子坐在騎樓，身上及地面均有血跡，傷者還摀著頸部傷口。

消防局救護員在現場立刻進行緊急處置止血，並送醫急救，目前黃男已無大礙住院觀察當中。

根據黃男指稱，自己是遭到女友砍傷，警方立刻前往投宿的房間，發現吳姓女子獨自在房內不發一語，房間內還有一把作案用水果刀，於是將吳女及證物帶回分局訊問。

據調查，雙方原本投宿在旅館內，但吳女懷疑男方用情不專，雙方發生嚴重口腳，吳女突然暴怒失控，持水果刀刺向男友頸部當場濺血。全案偵訊後，依殺人未遂罪嫌將吳女移送至高雄地檢署偵辦。