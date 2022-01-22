由中美交流基金會和中國國際經濟交流中心聯合舉辦的大型國際網路研討會「香港中美論壇」，討論中美能夠合作的領域，多國專家對兩國在重要議題上達成共識感到樂觀。

香港信報報導，美國眾議院前議員Charles Boustany和弘毅投資董事長兼總裁趙令歡在內的專家一致認為，美國前總統川普下令美國貿易代表辦公室以301條款實施的關稅不僅影響中國，也損害了美國消費者的利益。

基於各種政治原因，現時的共識是美國政府不會採取任何措施來取消301條款關稅。雙方合作最大的障礙是美國的貿易保護主義，以及政客擔心表現對中國軟弱。

滙豐銀行非執行主席王冬勝指出，資金會流向有機會的地方，這點在現在和未來都不會改變，但現時最重要的是兩國如何合作往前看，而中國希望回到談判桌上。

南華早報21日報導，中美正在磋商新一輪的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的高層會談。

另一方面，一個由140多名美國國會議員組成的兩黨團體呼籲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）立即恢復並擴大對中國商品的關稅排除程序。