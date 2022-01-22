車手狂跳針「攏不係挖ㄟ」 中市警「斬手」行動不手軟。(民眾提供)

臺中市政府警局第六分局日前執行路檢勤務，查獲準備提領之車手，該名23歲吳姓車手與朋友行經路檢點時，遭員警攔下盤查，發現吳嫌車內的隨身皮包內有多張提款卡跟存摺，但吳嫌針對員警的詢問，卻一直跳針表示「這都不是我的」，且「裝無辜」的詢問這有甚麼問題嗎？最後，經警方查出該帳戶已遭警示方啞口無言。

日前六分局眼尖的員警在巡邏勤務中，及時發現一名遭鎖定的提領車手，該名25歲的何姓車手，同時係遭地檢通緝的詐欺逃犯，於本市西屯區準備再提領時，遇警實施盤查時，竟轉身落跑，但仍敵不過悍警的腳力遭到逮捕，並在其身上發現多張提款卡。

台中六分局追捕落跑車手，搜出大批提款卡。(逮志揚翻攝)

台中六分局追捕落跑車手，搜出大批提款卡。(逮志揚翻攝)

臺中市政府警局針對打擊詐欺工作毫不手軟，經統計，110年查獲車手計1,419人、取簿手計343人，有效斬斷詐騙集團的金流；另內政部警政署所規劃「111年第1次全國同步打擊詐欺犯罪」專案，臺中市政府警局共計查獲詐欺集團31件、118人，查扣不法所得新臺幣3,445萬餘元，為六都第一，表現亮眼，盧秀燕市長及警察局蔡蒼柏局長對於員警積極打擊詐欺集團，保護市民財產安全，更能進一步保住民眾財產，深表讚許。

臺中市政府警察局為有效打擊詐欺犯罪，除積極刨根溯源，有效打擊詐欺集團外，更佈下天羅地網，針對替詐騙集團提領現金的車手、取簿手，加強查緝。

臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長林明佐表示，分析過往案例，詐騙集團經常利用各種重要節日、特定活動，或社會議題，很「接地氣」設計各種詐騙陷阱讓民眾落入圈套而受騙，年節將近，詐騙集團也更加蠢蠢欲動，警方除規劃加強111年重要節日安全維護工作外，更呼籲民眾接獲不明來電或資訊，應審慎過濾，投資理財也應尋找正規管道，切勿從網路聽信他人之邀約，如有任何疑慮，請撥打110、165專線查詢，或直接到各地區派出所詢問，詳加查證，讓我們度過一個快樂平安的新年。