今天NBA交易市場傳出驚人消息，據《紐約時報》名記史坦(Marc Stein)和《SB Nation》記者Harrison Faigen相繼報導，湖人已向活塞提出報價來換取葛蘭特(Jerami Grant)，但遭到活塞一方的拒絕，湖人算是給出目前所能拿的最佳籌碼，因為其中包含2027年首輪選秀權。

The Lakers haven’t been able to get the Pistons to send them Jerami Grant yet, but they are making pretty much their best possible trade offer for the midseason market’s most coveted player. @LakersSBN https://t.co/jYqkj48fjD — SB Nation NBA (@SBNationNBA) January 21, 2022

史坦在文中寫道：「2027年首輪選秀權是湖人目前最有價值的交易資產，他們嘗試用荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)和此選秀權一起打包去交易活塞的葛蘭特，但沒有成功。」所以從現況來看，活塞對葛蘭特所能換來的籌碼有一定要求。

而其實《ESPN》記者溫霍斯特(Brian Windhorst)就曾向湖人給出建議，他當時和薪資專家馬克斯(Bobby Marks)談及湖人潛在交易，溫霍斯特說：「傳聞湖人對葛蘭特有興趣，我認為活塞本季正處重建期，賽季不會有什麼進展，他們會聽取關於葛蘭特的報價。」

接著溫霍斯特補充說：「若湖人真的想得到葛蘭特，可能要拿出荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和努恩(Kendrick Nunn)外加1枚2027年首輪選秀權交換，馬克斯，如果你是湖人，會考慮這樣的交易？因為他或許能給球隊更多幫助！」

之後馬克斯說他會答應，表示這是筆雙贏交易，並認為活塞若能得到2027年首輪選秀權，對他們來說將會很有價值。然而湖人現在真的照溫霍斯特當初所給出的建議，打包荷頓塔克、努恩和2027年首輪選秀權，全力來換取葛蘭特，但終究敵不過現實。