今天NBA交易市場傳出驚人消息，據《紐約時報》名記史坦(Marc Stein)和《SB Nation》記者Harrison Faigen相繼報導，湖人已向活塞提出報價來換取葛蘭特(Jerami Grant)，但遭到活塞一方的拒絕，湖人算是給出目前所能拿的最佳籌碼，因為其中包含2027年首輪選秀權。
史坦在文中寫道：「2027年首輪選秀權是湖人目前最有價值的交易資產，他們嘗試用荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)和此選秀權一起打包去交易活塞的葛蘭特，但沒有成功。」所以從現況來看，活塞對葛蘭特所能換來的籌碼有一定要求。
而其實《ESPN》記者溫霍斯特(Brian Windhorst)就曾向湖人給出建議，他當時和薪資專家馬克斯(Bobby Marks)談及湖人潛在交易，溫霍斯特說：「傳聞湖人對葛蘭特有興趣，我認為活塞本季正處重建期，賽季不會有什麼進展，他們會聽取關於葛蘭特的報價。」
接著溫霍斯特補充說：「若湖人真的想得到葛蘭特，可能要拿出荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和努恩(Kendrick Nunn)外加1枚2027年首輪選秀權交換，馬克斯，如果你是湖人，會考慮這樣的交易？因為他或許能給球隊更多幫助！」
之後馬克斯說他會答應，表示這是筆雙贏交易，並認為活塞若能得到2027年首輪選秀權，對他們來說將會很有價值。然而湖人現在真的照溫霍斯特當初所給出的建議，打包荷頓塔克、努恩和2027年首輪選秀權，全力來換取葛蘭特，但終究敵不過現實。
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