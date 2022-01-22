PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

新冠肺炎疫情波及經貿園區，桃園亞旭電腦群聚案疫情擴大，中央流行疫情指揮中心21日晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。此消息震撼民眾，有網友在PTT論壇調查「你同意升三級警戒禁止餐廳內用嗎？」反方略多於正方，雙方引爆激烈論戰，有網友則表示對此結果相當驚訝。

中央流行疫情指揮中心21日晚間緊急宣布，在1005人的採檢中，檢出60名新個案，該經貿園區至今累計66人染疫，加上下午公布的案例，單日新增83人確診，創下今年以來最高紀錄。

網友在PTT論壇發表文章《【問卦】你同意升三級警戒禁止餐廳內用嗎？》內文指出，現在桃園確診人數激增，值得全民的注意，想調查大家是否同意再次升至三級警戒、餐廳禁止內用？文章並強調，若再升三疾並禁內用，也許政府還會再發個「八倍券」慰勞民眾。

此文發出後回應熱烈，正反方網友卻意見兩極、互不相讓；其中不同意者略高於同意者，雙方引發論戰。正方表示：「同意，滿驚訝竟然這麼多人不同意」、「同意，台灣沒本錢玩共存」、「同意啊，外帶我又沒差」、「同意，10倍券預備起」、「同意，我要百倍券」、「同意，全台至少先禁內用兩個禮拜啦」。

反方則表示：「不同意，要禁到民國幾年？」「不同意，過完年再說」、「不同意，經濟準備蕭條」、「不同意，餐廳倒閉失業你們喊同意的來養嗎？」「不同意，喊同意的真自私」、「不同意，室內人數限制一下就好」、「不同意，你覺得內用是傳染主因？」「不同意，世界各國現在幾乎都在與病毒共存了」。