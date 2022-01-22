大陸央視新聞22日報導，斯洛維尼亞總統帕霍爾辦公室當地時間20日，在回應斯洛維尼亞通訊社（STA）關於總理楊薩近日涉台灣問題言論時表示，斯洛維尼亞自與中國建交以來，一貫支持一個中國原則。

中國駐斯洛維尼亞使館發言19日人指出，中方強烈要求斯方避免違背一個中國原則的言行，維護好兩國關係的政治基礎和各領域合作成果。

在斯洛維尼亞，總統為國家武裝力量最高統帥。帕霍爾2012年12月當選總統，並於2017年12月連任。他曾擔任斯洛維尼亞國民議會議長，並於2008-2011年任總理一職。

總理楊薩曾在2004-2008年和2012-2013年擔任總理，並於2020年3月再次出任總理。當時，民主黨、現代中間黨、新斯洛維尼亞黨、退休者民主黨聯合組建新政府，楊薩是民主黨主席。同年12月，退休者民主黨退出執政聯盟。

1月18日，印度國家媒體全印電視台英語新聞和時事頻道DD India，發布對揚沙的一段專訪視訊。期間，印媒主持人主動提及南海、台灣問題，問起對方與兩岸的關係，追問他是否支持「禁止進口新疆產品」等。而楊薩不僅稱斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，還用「國家」指稱台灣。

對此，中國外交部發言人趙立堅19日在例行記者會上表示，注意到斯洛維尼亞領導人公然發表挑戰一個中國原則，支持台獨的危險言論。對此深感震驚，強烈反對。

另外，據斯洛維尼亞通訊社（STA）、《斯洛維尼亞時報》（The Slovenia Times）當地時間19日報導，針對楊薩日前發表的涉台言論，斯洛維尼亞國內商界和政界都已對其發出批評聲浪。

其中，斯洛維尼亞-中國商務委員會（下簡稱斯中商務委員會）強調了穩定斯中兩國政治關係的重要性，並認為兩國間經濟關係應當保持非政治化。斯洛維尼亞議會最大的兩個反對黨則發表聲明批評揚沙，擔憂其不當言論將損害本國利益，影響到政治和經濟。

目前，斯洛維尼亞其他一些黨派已要求召開特別會議，還有斯洛維尼亞國民議會外交政策委員會成員強調，這是斯洛維尼亞總理的個人立場，不能代表斯洛維尼亞共和國。