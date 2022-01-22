The UK student nurse who has caught Covid four times https://t.co/HAfvWQBPsz — The Guardian (@guardian) January 21, 2022

據《衛報》21日報導，英國1名名叫華頓(Mea Walton)護理系女學生，自2020年9月首度染疫後，到今日已4度染疫。當她於今年年初發現自己又「中獎」時，她忍不住吶喊「天啊！我再也不想染疫了」。

對華頓而言，2021年新年一開始就讓人難以置信。由於她要自英國搭機飛往洛杉磯，當時她進行PCR篩檢，結果卻呈現陽性；然而，這不是她第一次確診，而是第四次確診。

這名20歲英格蘭東北部護理系女學生，2020年9月首度染疫，當時她還是剛上大學不久的新鮮人。她表示，重點是每個人可能都有認識的人表示自己親友確診；卻沒人知道到底有誰確診，每個人也都認為「好吧，我沒看過有任何人確診」。

第一次確診時，她在一間酒吧打工，工作時也都帶著口罩。「除了上班外，我沒有離開過我家。我每天工作9小時，回家，起床，又去工作。我開始覺得很累很累，還出現流鼻涕的症狀。因為我有過敏史，我以為自己只是過敏」。

由於母親勸她快去進行PCR篩檢；果不其然，為陽性，「於是我在我房間隔離」。2021年1月，華頓的父母也確診新冠肺炎。儘管自己小心翼翼避免接觸，幫父母準備的食物也都放在他們門前沒有接觸；但幾天後，她在開始護理實習前接受篩檢，又再度陽性。

幾週後她又第三度確診。2021年2月，當1位親友在布魯塞爾因新冠肺炎轉為重症時，她去幫忙照料孩子。等到要返家時，PCR結果又再度呈現陽性。

儘管第2次與第3次確診沒有任何不是，第2次只有些流鼻涕；但第4次確診後的幾天，她開始出現流感的症狀。

華頓完整接受兩劑疫苗接種，目前正準備打第三劑；她認為最諷刺的是，「每次我確診，但我都沒有接近醫院。一直以來我都有照顧新冠肺炎患者，卻始終沒有面對面接觸」。