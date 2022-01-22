【LIVE直播】經國七海文化園區開幕 藍綠白巨頭罕見同台

蔡英文抵達現場。(取自中時新聞網直播)

蔣萬安抵達現場。(取自中時新聞網直播)

北市府和蔣經國國際學術交流基金會興建的「經國七海文化園區」今(22日)開幕，蔡英文總統、前總統馬英九同框出席，還有國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌等人都受邀出席。但促轉會昨(21日)表示，各機關已陸續依《促轉條例》處置威權象徵，該園區仍以蔣經國命名，將函請北市府改名或做其他配套處置。

今早柯文哲、朱立倫、馬英九、立委蔣萬安、蔡英文等人都陸續到達現場，但皆沒有接受媒體訪問。

「經國七海文化園區」除了包括經國先生的七海寓所古蹟，亦有新興的遊客中心及蔣經國總統圖書館。終於對外開放的七海寓所，室內陳設、裝潢仍保留經國先生及蔣方良女士生前樣貌。

目前「經國七海文化園區」採線上預約制，每日開放400人由志工導覽參觀，遊客中心另附設禮品區與餐廳，Wave-波餐廳提供輕食飲料，由經國先生命名的「松柏長青茶」可在此品嘗。=

關於促轉會促改名一事，北市府回應，轉型正義應是藉由反省與和解開啟歷史契機，是社會自我學習與提升過程，過分強調政治正確，添加過多價值判斷與詮釋，是對歷史的干擾。總統府發言人張惇涵則說，團結台灣、化解分歧是蔡總統責任；每位總統的歷史定位，應由人民來決定。蔡總統期待包容分歧、團結台灣，讓國家往前進步。