緊鄰桃園機場的亞旭電腦工廠，21日晚間暴增60例本土個案，加上已公布的6人，總計66人確診；大部分確診者已送往位在台北市的劍潭活動中心進行隔離。台北市副市長黃珊珊今證實，接到衛福部長陳時中來電，商借劍潭收住亞旭輕症者，她與台北市長柯文哲商量後，同意收住56人。

北市府為因應Omicron的輕症甚至無症狀特性，避免過多確診者進入醫院，造成醫療體系負擔，日前提出「加強版防疫旅館」政策，把非中、重症者集中管理。地理環境特殊、可提供逾230張床位的劍潭活動中心，隨即於15日啟用。

柯文哲日前視察時曾表示，劍潭活動中心除了提供234張床位，退休醫護人員也會組成「關懷天使隊」全天候排班進駐。當時的構想是，優先收治20至40歲的無症狀患者。

柯文哲認為，輕症或無症狀確診者應送往防疫旅館隔離，不必住院治療，徒增醫療資源負擔。（台北市政府提供）

黃珊珊臉書PO文表示，「昨晚接到陳時中電話，商借劍潭收住桃園輕症確診者，我和市長商量後，同意收住56人，盼一起度過難關」。黃並透露，她最近常和醫福會執行長王必勝互傳簡訊加油打氣，「一起努力守護百姓，他守住桃園，我守住台北」。

劍潭活動中心原先規劃為一般防疫旅館，收住入境旅客及居家隔離者，後來加強通風、隔間等設備後，轉型「加強版」。該棟建築物雖近捷運站，附近又有學校、夜市等人潮眾多的場域，但活動中心自成一格，不會與民眾接觸。