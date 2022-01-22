中二立委補選及林昶佐罷免案結束後，年底的九合一大選選戰話題漸熱，台北市議員游淑慧今（22）日早在臉書表示，雖然有人勸進台北市議員羅智強到高雄選，但她認為國民黨在「中部以北」的四個直轄市都須派出戰將來對抗民進黨，而羅智強應該「扛一個戰場」，與其他縣市長候選人㩦手聯防，並用最擅長的空軍作戰補齊國民黨缺口。

游淑慧表示，日前與羅智強聊天時，問他總是在為他人而戰，「有沒有想過自己今年的戰場在哪？」結果對方聽完後沉默不語並大嘆一口氣，讓游淑慧接著說，雖然有人勸進他到高雄，但自己卻不贊成，直言「我覺得你的戰場應該在北台灣！」

游淑慧解釋，包括台中、桃園、新北及台北都會是民進黨2022年重軍壓陣的地方，而這些地方也是羅智強空軍影響力較大的都會區，並指出目前台中、新北已是國民黨執政，台北和桃園要拼勝選，在六都內搶下四都才會是2022年最好的狀況，因此若國民黨能夠在中部以北的四個直轄市都派出強而有力的戰將，才有可能撐得住民進黨「毀滅式的選戰打法」。

游淑慧認為，羅智強不能總為別人而戰，更不能總是只想「一人一劍獨闖江湖、快意恩仇」，應該想想「今年也扛一個戰場，和其他縣市長候選人㩦手聯防，用擅長的空軍作戰，補齊國民黨缺口」，而羅智強聽完後的回覆則是「我們都會面臨的國民黨老問題」。

游淑慧說，前幾天看到羅智強滿臉疲累，詢問後才發現對方近日早上都在為了徒步謝票練腳力，下午還要趕回議會開會，讓游淑慧感嘆說「當我們都開始為了2022年的選戰在各自努力時，他仍在為履行公投承諾而準備」，希望這批2018年一起當選的青壯世代，能夠在2022年有一個能發揮的戰場，「我們在各自戰場上，繼續併（並）肩作戰！」