【愛傳媒曾建華專欄】奧古斯丁同樣引用了聖經馬太福音第五章45節「日頭照好人也照歹人。」的話，但加了一句，「在末世的時候將不再如此，好壞將要明顯的分別出來。」至於今生，上帝使好人與歹人的苦樂一致，人不必太急於看到「惡人」在今生受罰，同理，「好人」也不能逃避可能的苦難。因此，主觀地認為、期待上帝會在今生賞善罰惡的人恐怕要失望了。

好人與壞人在面對共同的幸運與不幸時，有著完全不同的心態與動機。好人不會因今生的幸運而驕傲，更不會因為不幸而崩潰。壞人則無法承受不幸的懲罰，因為他已被自以為應得的幸運所敗壞。

奧古斯丁詮釋基督教的教義時說「上帝不會讓不幸過度的臨到罪人，否則在末日就無所審判。反之，如果在今生沒有一種明顯的懲罰臨到惡人，那麼，人就以為根本沒有上帝。」

對好人也一樣，如果上帝完全不賜給善者獎賞，人們也會懷疑獎賞並不來自於上帝。但如果今生上帝把獎賞全部賜給善人，人們就會貪婪，因為事奉就有不斷的獎賞。

至於痛苦的臨到也並無區別，不同的是所受的人。同在火裡，黃金閃耀、糠秕冒煙。同樣的力度，對好人是考驗與淨化，對惡人則是毀滅與根除。因此，同樣的傷害，惡人會咒罵、褻瀆上帝，善者則求告與讚美上帝。

所以，重要的不是什麼苦難，而是誰在承受苦難，同樣的攪拌，污泥發出惡臭，香膏則發出馨香之氣。這一句話實在有太多的例證，稍有社會經驗者都能理解。

奧古斯丁在講道中說：「在世界上，不能找到比修院中更好的人；在修院中，也有世上最壞的人。」人人都有原罪，不好、不足、不完美正是基督教對人性的判準，也是基督徒的自我認知。

說到「罪」或「原罪」的觀念，恐怕是基督教信仰在華文化圈最難被接受的因素了。「我是好人，沒做過壞事」特別是沒犯過法的人，為什麼要承認自己「有罪」？

這個基督教的核心價值，其實是一種謙卑自抑的情懷，但也是建立在人與上帝隔絕的主觀事實上。中國文化對人的要求也無非如此，但一涉及信仰的價值，則中國人礙難接受。

作者為資深媒體人

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