四海幫海耀堂前堂主「小戎祥」林鴻，曾教唆手下襲擊李登輝辦公室主任王燕軍。林鴻因持有槍械，並涉及傷害、強制罪，未入監服刑，遭法院通緝。豐原警方掌握林鴻頻繁往來台北、台中，派員其北屯住處埋伏，昨(21)凌晨1時許專案小組一擁而上將他逮捕歸案。

55歲的林鴻綽號「耀鴻、小戎祥」，2015年5月曾教唆3名小弟持鋁棒襲擊前總統李登輝辦公室主任王燕軍，致王頭部、手部受傷送醫。檢警調查後，查無林鴻直接涉案證據，讓他躲過法律制裁，而林所主事的堂口也因此聲名大噪。

警方掌握林鴻藏身在台中北屯住處，平時外出均由隨身小弟代駕。（民眾提供／王文吉台中傳真）

林鴻之後活躍道上，曾涉及槍砲、傷害、強制罪等遭警方拘捕，遲未出庭及入監服刑，在2018年與2020年分別遭新北地檢與高等法院發布傷害、槍砲等2條通緝。

林鴻為躲避並提高警方查緝難度，在台北、台中「狡兔多窟」。豐原分局以科技偵查及大數據分析展開查緝，掌握林鴻多處藏身地點，並查出林的通訊、交通與居住均非以本人實名登記，平時鮮少外出，如有外出均有隨身小弟代駕。

由於林嫌具有幫派背景，警方研判再犯率高，經4個月跟蒐，昨日凌晨1時許於台中北屯趁林鴻返家下車之際，上前將他逮捕，並擴大偵辦釐清案情後解送歸案。