隨著籃網前鋒杜蘭特重傷缺陣，以及勇士後衛柯瑞陷入低潮，聯盟官方年度MVP排行榜排名也出現大幅變化，金塊中鋒「小丑」約基奇在最新一期官方MVP排行榜重新回到首位，公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波退居第2，第3則是七六人中鋒恩比德。

目前場均拿下25.9分、13.9籃板及7.4助攻的約基奇，本季已經拿下10次大三元位居所有聯盟之首，自從他加盟金塊後，只要單場抓下15個籃板以上，金塊拿下47勝10敗，不過金塊當前只拿23勝20敗、位居西區第6，約基奇還需更強勢才行。

阿提托康波領軍的公鹿最近3場當中輸了兩場，在這3場比賽期間，他總共出手62球命中26球，投籃命中率僅有4成19，間接造成他從官方MVP榜滑落第2，不過字母哥仍在聯盟擁有一定的統治力，或許等到公鹿主控哈勒戴傷癒歸隊就可改善。

最新一期的聯盟官方年度MVP排行榜前10名依序如下：約基奇、阿提托康波、恩比德、杜蘭特、保羅(太陽)、柯瑞、迪羅薩(公牛)、莫蘭特(灰熊)、戈貝爾(爵士)、詹姆斯(湖人)，其中詹皇僅排第10，關鍵出在他的個人表現雖然優異，湖人戰績卻很慘澹。