大陸《環球時報》22日綜合報導，「很榮幸與岸田首相會面，以進一步加強美日同盟——這是印太地區乃至世界和平與安全的基石。」不出意料，美國總統拜登東京時間21日深夜在與日本首相岸田文雄進行完首次正式會晤後，發出了高調「吹捧」美日同盟的推文。這場日美首腦視訊會晤，與同天在澳洲亞舉行的澳英「2＋2」會談，以及前一天日法「2＋2」視訊會談遙相呼應，為華盛頓主持的「印太戰略」營造聲勢。

美聯社報導，這場於東京時間21日晚10時許開啟的日美首腦視訊會談，總共進行了約80分鐘，「拜登和岸田的第一次正式會談涉及北韓和中國」，雙方還討論了地區安全和其他共同威脅，例如新冠肺炎、氣候危機和網路安全合作。報導稱，兩國對中國大陸「對台灣的侵略態勢」表示「擔憂」，包括北京在台海附近加強軍事演習。日本方面還表達了對中國在南海加強軍事存在和在東海的領土主張的「擔憂」。

報導稱，一個遠在太平洋東岸的國家，拉上兩個根本不挨著太平洋的夥伴，非要跑到太平洋西岸來維持「基於規則的秩序」，這理由遠不如卡達半島電視台所說「由於岸田和拜登在今年都面臨選舉（7月的日本上議院選舉和11月的美國國會中期選舉），因此針對中國的姿態變得更加重要」那麼通俗易懂。

路透社報導，岸田和拜登還就新設日美「經濟版2＋2」會談的計畫達成共識，內容是推進印太地區基礎設施投資以應對中國「一帶一路」倡議。對此，美國全國公共電台20日已經預先潑了盆涼水，「中國的貿易和基礎設施席捲東南亞，而美國印太願景中最有意義的部分——經濟和商業框架——仍然缺乏細節」。

另據路透社報導，雙方在會談中同意加強在緊迫的經濟和安全問題上的合作，包括中國「日益增長的實力」、北韓導彈威脅和俄羅斯在烏克蘭的目標等。會後岸田表示，雙方同意合作實現「自由開放的印太地區」，在中國、北韓、烏克蘭等問題上進行合作。岸田還表示，日本將在今年上半年主辦一次由美國、日本、澳洲和印度參加的四國會議，拜登將出席。

岸田同時證實，雙方同意就兩國「經濟版」的「2＋2會談」體制達成協議，以促進日美經濟合作。

這是去年10月岸田文雄就任日本首相以來，美國和日本兩國領導人首次實質性會談。21日當天，日本和美國還就《不擴散核武器條約》發表聯合聲明，呼籲各國領袖訪問被美軍投下原子彈的廣島與長崎。聲明也首度提到中國，稱其核武能力「持續增強」，為降低核武風險，中國應「提高透明度以及為裁減核武作出貢獻」。