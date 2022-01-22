串流巨擘Netflix雖然去年第4季推出韓劇《魷魚遊戲》等一連串爆紅戲劇，但繳出財報令人失望，周五股價跌破400美元，終場收跌21%，拖累那斯達克指數下跌385點，跌幅2.72%，全周跌幅7.6%，創2020年3月疫情爆發以來最大單周跌幅。

Netflix預估今年第1季新增用戶250萬人，不到先前分析師預估的一半，稍早路孚特調查分析師曾預期新增用戶可達590萬，Netflix將本季用戶成長趨緩歸因於《柏捷頓家族：名門韻事》第2季、電影《亞當計畫》等預訂的節目延後推出，但也坦言，市場競爭加劇也是用戶增長放緩的原因。

2020年Netflix新增3600萬用戶，到2021年新增用戶放緩至1820萬，疫情封鎖期間用戶暴增的盛況不再，分析師認為，Netflix今年用戶增長將趨於穩定，回到疫情前的水準，2019年新增訂戶數為2790萬。

Netflix股價周五早盤股價即狂摔近20%，多家投資銀行紛紛下調目標價，讓股價跌破400美元大關，收在397.5美元，跌幅21.79%，競爭對手迪士尼股價也下跌6.94%，拖累美股全面收黑，道瓊工業指數下跌450.02點，跌幅1.3%，以34265.37點作收；標普500指數下跌84.79點，跌幅1.89%，收在4397.94點；那斯達克指數下跌385.1點，跌幅2.72%，收在13768.92點；費城半導體指數下跌60.0點，跌幅1.72%，收在3434.8點。

其中，以科技股為主的那斯達克指數已從去年11月的高點下跌14.3%，進入修正區間，本周稍早更已跌破年線，周五(21日)創下去年6月以來的最差收盤表現，累計本周跌幅達7.55%，創2020年3月疫情以來最差單周表現。