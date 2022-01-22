平時在路上看到個子高挑的女生，總會不自覺多看兩眼，就像照片中這位 JKF 女郎「蘇蔚」一樣，靠著 178 公分的身高，走到哪都像是自帶聚光燈效果，成為眾人的目光焦點。

JKF提供

日前，她在 IG 上貼出一張 Cosplay 成空服員的照片，只見她換上粉色制服，大曬一雙超不科學的逆天長腿，而她也發文透露：「硬生生的把穿 M 號的我塞進 XS 的衣服裡」，並逗趣自嘲這或許也是模特兒需要的技能之一，「可以將 A 部位的肉擠到 B😆」

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照片曝光後，也迅速引來大批網友狂讚：「這腿太無情了😍」、「請問是哪家航空公司的空姐？我要訂機票」、「這也顯現出妳的好身材」、「雖然比妳高兩公分，但妳腿長大概比我腿長 10 公分」

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除了修長美腿引人注目外，體態苗條、勻稱的她，還養出了傲人的「馬甲線、蜜汁翹臀」，從過去拍攝的各式比基尼、內衣照便可以看出，那一身緊實的 S 曲線，讓人看了不但可以感受到她的性感魅力，同時也能接收到一股充滿自信的正能量！

▼蘇蔚穿連身短裙逛家樂福

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其實蘇蔚的穿衣尺度也不小，曾拍過不少「上空全裸」的作品，卻不會流於太情色、肉慾的感覺。而喜愛鍛鍊身體的她，前年也挑戰了立槳（SUP）、潛水、打拳擊等運動，搭配健康的焦糖肌，展現了陽光的一面！

●蘇蔚 IG 傳送門

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