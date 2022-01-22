過去你要走數百公尺甚至數公里去餐廳用餐，現在手機點一下，餐點在一刻內送到你眼前。過去你到百視達BUSTER租DVD、錄影帶，現在你直接下載NETFLIX享受家庭電影院。過去你到健身中心運動，現在你在家裡打開手機魔鏡，隨時隨地跟教練跑步、做瑜珈。也許你覺得稀鬆平常，但是背後大有學問。

世界發生了什麼事？

十年來，雲端運算、大數據、AI、物聯網瞬間翻轉生活型態及商業模式，加上新冠疫情爆發，減少人與人之間的接觸，數位轉型已是不可逆的趨勢。

什麼叫做「數位轉型」 ? 不轉行不行？

嚴格來說，「數位轉型」是「數位科技」+「商模轉型」，重點在「商模轉型」，公司要永續經營，就必須找出新的商業模式。全世界在改變，很難以不變應萬變，不轉型將會面臨「有訂單、沒人力，有人力、沒毛力，有毛利、沒淨利」，終將難以生存而被市場淘汰。台灣中小企業面臨二代接班，是危機、也是轉機，相較創一代，二代有更多數位思惟，都知道不能不轉，然而，轉型之路卻頻頻受挫。

根據二代大學校長李紹唐觀察，最主要是創一代不放心，不肯放手；其次，兩代經營理念不同，創新變革屢遭到父母親及老臣反對。據統計，台灣中小企業目前絕大部分在數位化階段，三分之一在數位優化，真正達到數位轉型的了了可數，而更多的工廠還在初始化的階段。

兩代經營環境大不同，台灣數位總部理事長陳來助以《孫子兵法》中「道、天、地、將、法」來說明。

道：兩代的願景不一樣，公司設立的想法不同、商業模式不同。

天：總體經濟改變。去三十年全球化浪潮，美國創造、日本產品化、台灣大量化的盛況不再，現在中美貿易戰、關稅聯盟壁壘、新冠疫情鎖國，保護政策興起。

地：個體經濟改變。數位工具改變商業模式，線上消費、行動支付、第三方物流以迅雷不及掩耳的速度顛覆許多產業。

將：組織管理改變。世代交替、老臣退休，組織、流程、考核等制度必須重新設計。數位工具衍伸組織變革，Work from home漸漸變成Work from everywhere。

法：流程改變。從產品思維變成流程思維，如何在流程中收集數據產生的新價值，提供客戶更好的服務。

從公司經營層面來看，接班轉型有六大挑戰：

接班生存你不可忽略轉型6大關鍵(圖/理財周刊提供)

一、總裁的心：接班不是今天講，明天就接，一個成功的接班，通常要花數年甚至十年的時間來進行。

二、執行長的眼：接班絕對不是把上一代做過的事再做一遍，新的執行長要有眼界，看過去、也要看未來。

三、高階主管的腦：經過三十幾年的公司，高階主管大多六十幾歲，有慣性及惰性，要打破老臣的慣性，擁抱創新。

四、老師傅的手：「隱性知識顯示化，顯性知識智慧化」，老師傅做了三十幾年，有很多的經驗，要把老師傅的手，變成有價值的知識，用智慧科技傳承。

五、基層團隊的腳：公司要轉型，所有的人要在同一方向前進，一動全動，只喊口、談目標，卻不執行，轉型流於空談。

六、創新商模DNA：以前是太陽式的領導，訊息從老闆的經驗發出來；二代沒有經驗，靠的是知識傳遞，訊息從金字塔底層上來，再由上面做決策，接班轉型至少要做到知識管理，創造共享環境，形成創新DNA。

數位轉型不能只談工具，沒有架構性的思維很容易失敗，追根究底，「數位轉不是時尚業，而是建築業」，要整體盤查、打地基。做法上，戰略思維必須往上拉，不只工廠轉型，生產、銷售、人事、研發、財會等必須一起轉型。以前由資訊長來做，現在必須拉高層級，從總經理端來推動，甚至成立數位轉型總部統合各單位層級。羅馬不是一天造成的，數位轉型急不得，必要依循數位化－數位優化－數位轉型三步驟，唯一成功要素，溝通、溝通、再溝通。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1117期》)