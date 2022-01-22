當換電站比超商更便利 光陽獨家便利換電站

國內機車龍頭光陽KYMCO自2021年起「電力全開」、衝刺Ionex 3.0，不僅策動Ionex四款白牌電動機車家族全員到齊，於下半年度後開始爆發的銷售能量，更一舉突破PBGN防線，攻下國內電動機車第三名，成長率穩坐「男霸萬」（No.1）。而在締造市場銷售佳績的同時，Ionex 3.0車能網也在短短一年時間內，完成全台1,000座換電站建置的驚人目標。而且，就是要讓消費者隨處可換的Ionex車能網，這一年來的換電站網絡不僅跨越城鄉、衝上台灣公路最高海拔，那怕是過水越洋的偏鄉離島，也一樣為消費者使命送達！

國內機車龍頭光陽KYMCO自2021年起全力衝刺Ionex 3.0，下半年度開始爆發的銷售能量一舉突破PBGN防線，攻下國內電動機車第三名，成長率穩坐No.1。（圖/光陽提供）

特別的是，在2022壬寅虎年伊始，全台Ionex 3.0換電站完工已達1,068站，光陽KYMCO董事長柯勝峯也於（1月21日）宣布，Ionex 3.0門市與換電網絡正式進駐東台灣花蓮，讓好山好水的後山，也能共享低碳好生活。目前，花蓮地區的Ionex換電站目標設置30座，未來將有機會結合南投武嶺路線的換電站，讓喜愛御風而行的Ionex車友，可豪邁翻越中央山脈抵達花蓮。

至此，細心的車友或粉絲們可能會發現，光陽所策動的Ionex 3.0千座換電站佈局，包含高山、離島、西部都會及東部鄉鎮等360度戰線，以「三向維度」的大器格局插旗全台，透過走入消費者的日常生活，以及照顧到旅人行程所需多管齊下，清晰勾勒Ionex‭3.0打造全國最密集車能網目標願景，更展現光陽改變台灣電動機車生態版圖的企圖與雄心。‬

KYMCO董事長柯勝峯宣布Ionex 3.0門市與換電網絡正式進駐花蓮，目標設置30座，讓好山好水的後山也能共享低碳好生活。（圖/光陽提供）

光陽董事長柯勝峯表示：「貼近民眾用車習慣、讓電動機車走入消費者生活日常，每個人都渴望擁有電動機車是Ionex‭3.0的初衷。從購車、用車、售後服務等各個面向，佈局密度更高的Ionex能源與服務網絡，才能真正贏得消費者的心。」2022年要達成2,000座Ionex‭3.0換電站建置目標，以及100個Ionex專賣店，柯勝峯語氣之間顯得淡定從容，發亮的眼神則透露著自信滿滿。‬‬‬‬‬‬‬‬

而在已佈建完成的1,068站Ionex 3.0換電網絡中，有八成是以壁掛式的「便利換電站」為主，不佔用土地資源、佈署彈性大，不論在數量或密度上，都能輕易在大街小巷中建置，在最短時間內，打造出最符合消費者需求的電池交換網。Ionex便利換電站採箱體分離的五槽換電櫃，不需要額外申裝工業用電，甚至可由民眾自主申裝，大大滿足消費者不同需求。

Ionex 3.0開年即跳升至1,068站點佈建完成，台中、新北、高雄最密集。與同業換電站最大不同的「便利換電站」高居8成的佔比，不到1年迅速建設，滿足消費者以最近的距離取得最方便的換電。（圖/中時新聞網）

在國內電動車市場發展構築起完備的換電網之際，以「最得我心」為目標的光陽KYMCO進一步聽見消費者不同的聲音，今年起要加強衝刺充電版服務，全面滿足不同消費者多元的所需。（圖/中時新聞網）

值得一提的是，目前的電動機車市場上具有充電及換電兩大主流能源補充方式，消費者可依個人使用情境與生活所需，選擇適合自己的系統。正當國內市場以換電網絡為主流方向發展之際，以「最得我心」為目標的光陽KYMCO，則進一步看見消費者不同的需求、聽見不同的聲音。柯勝峯說，不同於都會區的便利，當住在郊區的消費者居家鄰近沒有電池交換站時，自己家的電源插座，就是電動機車補充能源的最佳選項。

柯勝峯表示，有別於台灣的狀況，在國外地區的電動機車發展，其實是以充電版為主，因為許多幅員遼闊的地區，並無法像人口稠密的台灣都會區可大舉興建換電站，因此，充電就成為必然選項。光陽KYMCO近年來在初步為消費市場打造完整的產品線，並建構量能完備的Ionex 3.0車能網後，今年起更要加強力道衝刺充電版的服務，讓Ionex 3.0的服務觸角，不僅完整涵蓋六都（都會區），更要全面顧及、滿足不同消費者多元的所需。