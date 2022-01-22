由So-net代理的《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》繁中版今年為了歡慶7周年，特別宣布與臺北市立動物園跨界合作，將動物園中可愛的貓科動物，融入遊戲中的「維茲的奇幻世界」，變身為擬人化角色，更新增「動物Q&A」題型，讓「魔法使」能在遊戲過程中更了解動物的相關知識，參與的玩家更可獲得限量版7周年維茲周邊套組。

在2月28日前玩家只要在「尋找維茲的動物夥伴」闖關活動，走進臺北市立動物園中，成功蒐集12個維茲的動物夥伴QR CODE，即可至遊客中心兌換束口袋、口罩掛繩、便條紙、夾鏈袋、明信片等7周年限定周邊套組。（So-net提供）

在2月28日前玩家只要在「尋找維茲的動物夥伴」闖關活動，走進臺北市立動物園中，成功蒐集12個維茲的動物夥伴QR CODE，即可至遊客中心兌換束口袋、口罩掛繩、便條紙、夾鏈袋、明信片等7周年限定周邊套組。2月13日凌晨2點59分前7周年臺北市立動物園合作限定關卡「動物園→庫耶斯 貓貓貓自由行」開放期間，活動關卡會隨機出現「動物Q&A」題型，並可藉由活動獲得「叢林中的霸主 孟加拉虎」以及「暗夜的資深獵人 褐林鴞」。

由So-net代理的《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》繁中版今年為了歡慶7周年，即日起推出各式登入、連抽等活動；圖為淺山精靈 石虎。（So-net提供）

另外2月13日凌晨2點59分前登入遊戲達指定天數，即可獲得7 Anniversary合作紀念登入獎勵，除了轉蛋券以及水晶外，還可獲得3種屬性的限定精靈「L」萬歲其實是威嚇 小貓熊，登入滿第15天還可以進行一次「貓貓貓自由行！限定轉蛋」的免費10連抽。還有2月16日凌晨2點59分前，經由每日登入、完成指定mission來獲得活動Pt，每次只要累積滿100活動Pt，即可開始抽選自己喜歡的卡片等不同活動。