名人夫妻檔張庭和林瑞陽去年底傳出在大陸涉傳銷，人民幣6億元（約新台幣26億元）資金遭凍結，而張庭和林瑞陽配合調查後就音訊全無，微博仍被封鎖，張庭和林瑞陽神隱近1個月，兩人動向引發外界關注，不過林瑞陽的大兒子林禹則低調表示，和林瑞陽還是會傳訊息聯繫，父子互動、聯絡一切如常。

林瑞陽、張庭近年淡出螢光幕，在大陸靠經商，累績身家逾1500億台幣，不過兩人經營的上海達爾威公司去年底傳出因涉嫌傳銷遭查，26億台幣的資金被凍結，張庭和林瑞陽則在去年12月29日轉發公司「TST庭秘密」的聲明，強調公司是合法經營、依法納稅，但兩人此後就沒再發聲，微博、抖音也在本月2日因「違反相關法律法規」遭禁言，原本預計16日就能解封，不過到今（22日）仍被全面封鎖。

正當外界好奇林瑞陽夫妻的調查案後續時，陸網日前就瘋傳林瑞陽直播賣面膜照，他神情輕鬆地把凍膜網臉上塗，還高調開直播宣傳，但事實上這是去年12月的舊片，林瑞陽、張庭仍動向不明，也無法透過社群對外界發聲。

陸網日前瘋傳林瑞陽直播賣面膜照，但這其實是去年12月的舊片。（圖／取材自微博）

針對林瑞陽近況，根據《三立新聞網》報導，林瑞陽的兒子林禹昨出席時尚活動，他被問到爸爸林瑞陽近況時，林禹則低調表示，他和爸爸還是會傳訊息聯絡，和林瑞陽的聯繫一切如常，林禹現在和母親曾哲貞同住，也說和媽媽一切正常。