有「伊林犀利人妻」封號的女模「宋哥」宋依璇，近日上節目聊到關於聚會的親身經歷，吐露曾有一次姊妹開心相約，本以為會是愉快而普通的大聊天現場，沒料到竟上演宮鬥戲碼，一名閨蜜跟另一位人妻吐露自己已介入對方婚姻多年，逼原配做出回應，讓聚會上的其他人超尷尬。

宋哥作客《媽媽好神之俗女家務事》，提到那次難忘的閨蜜聚會，表示當天揪了一群姊妹前往A女家小酌聊天，A女跟大家提起她的婚姻問題，說她老公近來行為上有些古怪，不時會很晚回家，有時會突然說工作很忙，結果晚到的B女來了，自顧在一旁臭臉，還猛灌威士忌。

看著B女這樣，宋哥自然過去關心，問她是不是心情不好？原本B女還否認，但喝醉後卻是直接大爆發，指著A女吐露實情：「知不知道我跟妳老公在一起也很久了？妳老公叫妳簽字妳都不簽字，所以他才不想要回家」，突如其來的自爆讓眾人傻眼，彼此你看我、我看你，心裡都很猶豫，「現在走好像又怪怪的，但坐在這又很尷尬」。

此時B女已經喝到完全失態，對著原配開罵，說她老公今天回家時，會帶著離婚協議書，「妳就簽，妳今天不簽的話，妳知不知道妳很不上道啊！妳就是在破壞我們」，聽聞B女說出這一切的閨蜜們，都覺得她「婊到一個不行，超賤的」，最後是眾人合力將B女拉出A女家，才結束這場惡夢，而之後A女也真的跟老公離婚了。

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