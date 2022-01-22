環球晶(6488)收購Siltronic一案再傳捷報，環球晶昨晚宣布又通過中國反壟斷主管機關（國家市場監督管理總局）之審查。此前，本收購案亦已獲得德國、奧地利、韓國、臺灣、新加坡、美國、日本反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。目前剩下最後一關卡，就是要取得德國聯邦經濟部核准，且併購案需在2022年1月底前通過審查。美系及歐系外資，最新報告全將環球晶的評等列為「正面」的「加碼」和「表現優於大盤」，目標價分別給1020及1050元。

歐系外資指出，12吋矽晶圓的需求將遠超過供給。在2024年新廠加入前，預估12吋矽晶圓自2021~2023年的供給端的CAGR（年複合成長率）將成長2%；而在需求端卻看到了2022-23年的CAGR會達7.5%，換言之，在2024年新的供給加入前，12吋矽晶圓都將呈現供不應求的緊俏情形。

至於矽晶圓的現貨價格，歐系外資指出，今年價格仍然很穩健。預期12吋矽晶圓的現貨價格自去年4Q到2023年4Q的CAGR將達到10%，最近供給端的價格回報也顯示，現貨報價在2022年呈現中個位數的上揚。

環球晶收購Siltronic目前最後一哩路是「取得德國聯邦經濟部核准」，環球晶表示，我們已經以建設性並全面性地解決了所有提出的問題，對德國和歐洲來說，這是一筆非常有利的交易，因為該交易將提供當地急需的投資，環球晶也將成為歐洲半導體產業，具專業、非常強大且可靠的合作夥伴。