【旅奇傳媒/編譯-張子凌】長野縣北部的地獄谷野猿公苑，自1964年開園以來，作為能近距離觀察野生獼猴生態的場所，年年吸引20萬名以上的旅人前來朝聖。

這裡一年之中有將近4個月都覆蓋著白雪，冬季低溫經常低於零下10度，故有不少野生獼猴會來此泡湯取暖，感受雪見溫泉的魅力。

◎長野 地獄谷野猿公苑

交通：JR長野站搭乘往志賀高原的急行巴士至雪猴公苑站，徒步約35分鐘

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