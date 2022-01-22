猴子也愛泡溫泉 長野野生獼猴的泡湯勝地「地獄谷野猿公苑」 09:312022/01/22 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 看著獼猴們泡在露天溫泉閉眼享受的萌樣，真的讓人忍不住直呼可愛！ 圖：Tripadvisor株式會社／提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【旅奇傳媒/編譯-張子凌】長野縣北部的地獄谷野猿公苑，自1964年開園以來，作為能近距離觀察野生獼猴生態的場所，年年吸引20萬名以上的旅人前來朝聖。 這裡一年之中有將近4個月都覆蓋著白雪，冬季低溫經常低於零下10度，故有不少野生獼猴會來此泡湯取暖，感受雪見溫泉的魅力。 ◎長野 地獄谷野猿公苑 交通：JR長野站搭乘往志賀高原的急行巴士至雪猴公苑站，徒步約35分鐘 ◎更多日本吃喝玩樂情報全都在「 」。 （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） 日本旅行情報局 埔里鎮蜈蚣崙森林竄火舌 台灣獼猴釀禍昏迷「回魂」秒逃逸 #公苑 #長野 #獼猴 #地獄 #谷野猿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達利真跡來台 百幅作品遊地獄到天堂 20:262022/01/01 生活 宋智雅全身假貨遭狂轟 又爆30億豪宅是陸公司付錢 18:312022/01/19 娛樂 王力宏簽名專輯被粉絲出清 網民酸：「現在沒價了」 14:362021/12/22 娛樂 挑戰「辣界地獄等級麵店」風田吃到翻白眼喊：快窒息 15:532022/01/20 娛樂 雲林縣捕蜂捉蛇服務全天不打烊 4種野生動物也移除 18:252021/12/01 寶島 超過36層樓高的西日本名瀑「神庭瀑布」 還有野生獼猴陪你賞雪 09:152022/01/05 生活 好市多暖暖包慘被掉包 網一看照片驚：這會下地獄吧 15:572021/12/23 生活 人妻結婚10年陷「公婆地獄」 多金大伯父1句話她動搖了：離嗎 08:082021/12/23 社會 把22隻狗關籠飼養不給食物還違法養台灣獼猴 惡飼主慘了 12:232022/01/19 生活 《單身》宋智雅爆紅狂上節目 經紀人曝光竟是知名女星 12:462022/01/12 娛樂 影》惡夢般的光景 這國在大陸邊境部署「超級強國殺手」 23:042022/01/06 軍事 美國學生考中文 地獄級題目曝光 他驚：我中文程度0分 23:102021/12/13 生活 生活熱門新聞 一覺醒來本土＋60 若升三級警戒「9大指引」一次看 - 生活 高雄確診男跑來吃喜酒！台南新人下場超慘 春節泡湯隔離在雲林 - 生活 亞旭電腦一晚爆60例本土 前台大醫吐2關鍵：考驗太大了 - 生活 桃園亞旭電腦移工群聚案爆炸 新增60人確診、累計66例 - 生活 一晚60例震驚醫界 真當病毒是塑膠？醫憂：又要開始了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。