新北2公務員有症狀 PCR皆陰。（葉德正攝）
新北2公務員有症狀 PCR皆陰。（葉德正攝）

新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名昨日PCR陰性，另1名住桃園的員工今日PCR出爐也是陰性。新北市長侯友宜今表示，同樓層20-30人匡列採檢也都是陰性，目前環境大致沒問題，持續觀察中。

新北市府1員工發燒快篩弱陽性 PCR結果出爐
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