新北2公務員打第三劑出現發燒症狀 PCR採檢出爐 09:442022/01/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名昨日PCR陰性，另1名住桃園的員工今日PCR出爐也是陰性。非新聞當事人。（示意圖，陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北2公務員有症狀 PCR皆陰。（葉德正攝） 新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名昨日PCR陰性，另1名住桃園的員工今日PCR出爐也是陰性。新北市長侯友宜今表示，同樓層20-30人匡列採檢也都是陰性，目前環境大致沒問題，持續觀察中。 新北市府1員工發燒快篩弱陽性 PCR結果出爐 新北急難救助會響應好日子愛心大平台 捐物資助300戶家庭 #PCR #新冠肺炎 #台灣 #新北 #公務員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron國內首現中重症患者 羅一鈞曝個案症狀 17:542022/01/21 生活 111學測登場 全國21名考生使用8間隔離試場 13:022022/01/21 生活 護理系女學生4度確診新冠肺炎 淚喊一句話 08:492022/01/22 國際 旅遊泡泡不喊停 帛琉檢疫加嚴 04:102022/01/21 焦點要聞 港公務員事務局長：未接種疫苗公務員禁上班 缺勤嚴重可革職 12:552022/01/21 兩岸 東吳大學城中校區採檢662名師生 PCR結果出爐 11:482022/01/21 生活 高雄確診父1傳10 港區淪破口 感染源至今不明 14:342022/01/21 生活 駕駛注意荷包失血！新北這3處1／24起恢復區間測速 14:542022/01/21 生活 東吳大學城中校區篩檢662人 採檢結果今出爐 10:132022/01/21 寶島 集結2272萬元物資 新北市府助弱勢過好年 04:102022/01/22 地方新聞 桃園慈文國中、復旦高中家長確診今停課 2學生採檢結果出爐 21:022022/01/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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