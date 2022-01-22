新北2公務員有症狀 PCR皆陰。（葉德正攝）

新北市政府有2名員工打完第三劑疫苗發燒，其中1名昨日PCR陰性，另1名住桃園的員工今日PCR出爐也是陰性。新北市長侯友宜今表示，同樓層20-30人匡列採檢也都是陰性，目前環境大致沒問題，持續觀察中。