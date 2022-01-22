Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

社群網上出現的照片顯示，去年11月17日從英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛不久後，隨即墜海的F-35B已成為看不到機頭的殘骸。

據《動力》（The Drive）網21日報導，雖然這架戰機的殘骸去年12月已從海裡撈起，但相關影像始終沒有曝光。從打撈船上拍攝的照片顯示，F-35B殘骸仰置甲板上，起落架張開，武器艙門大開，而前機身和駕駛艙都看不到，但其他部分看來大致完好。

此外，照片顯示，戰機的編號是ZM152，而它是美方2019年6月交付英國皇家空軍的較新戰機。對英國軍方來說，較新的戰機折損，帶來的打擊更大。英國政府先前說，未必會把現有的48架F-35B都按第4批次的標準升級，但較新的ZM152顯然很可能會是其中之一。

This is the wreckage of a British #F35B fighter salvaged from the #Mediterranean. pic.twitter.com/yH2tubCCJ3 — Military Armed Forces (@Military9Army) January 21, 2022

原本英國政府打算採購138架F-35B戰機，可是到了2025年底，卻只承諾買48架。去年傳出，由於英國國防部預算日益吃緊，可能減少採購90架。

而初步報告顯示，這架戰機吸入進氣口防護罩，無法達到足夠的速度升空後，飛行員雖試圖放棄起飛，但並未成功，以致被迫彈射逃生，最後安全降落在航母上。

先前出現的戰機墜海瞬間短片似乎在電腦上播放，並由手機所拍攝。而顯示器上的「視覺監視系統（Visual Surveillance System）」字樣顯示，這是航母閉路電視系統原始影片的一部分，除了用以調查事故外，也能用來監視一般的飛行甲板活動。

另外，初步跡象顯示，人為疏失顯然是事故肇因，因此對F-35B整體影響很可能有限。