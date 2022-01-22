聯發科(2454)招納各界賢士，今年預計在全球大徵2000名員工，為了更接地氣，聯發科找來網路圖文插畫家馬克助陣，祭出一系列《聯發科×我是馬克》招募圖文，期盼透過人氣插畫家為徵才添話題。

聯發科看好未來五年持續處於營運成長軌道，營收衝上200億美元規模可期，就身為無廠半導體(fabless)的聯發科來說，人才更是重中之重，今年預計持續在全球廣發英雄帖，擬徵才2000人，其中，以台灣為主要重點地區。

聯發科為替自家徵才添話題，特別找來網路圖文插畫家馬克，眼看年關將至，為聯發科設計一系列創意徵才春聯，插畫家馬克向來以職場百態為題材創作聞名，用詞詼諧，包括「英雄有用武之地」、「猛禽擇木而棲」、「世界因你大不同」等，向各路英雄招手。

插畫家馬克也在臉書打趣表示，「自己多少被這家公司的薪資、福利與發展性所驚艷，腦中閃過想要帶著馬克團隊一起跳槽的衝動。再加上我開心的發現此次他們有招募數位CI設計人員，而這恰巧也是我們的專業之一！但冷靜之後才體悟，我們應該無法打敗應徵對手並通過面試，因為他們找的是數IC設計人員」。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行就曾公開表示過，「今年會加薪、且幅度不錯」。聯發科對於自家的薪資結構也相當信心，在底薪加上分紅也都是領先業界，要得就是吸引優秀人才進駐。