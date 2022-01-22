台灣近兩年受疫情影響，逢三級警戒時期，獨居老人成為社會上最無助的一群，無法出門的狀態下更顯孤獨，若是加上無人照顧、無法自理，罹病後也只能聽天由命。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，提到「獨居老人」時的熱門關鍵字包含「服務」、「關懷」、「溫暖」、「居家」、「協助」、「志工」、「活動」，可見獨居長者多需要一份溫暖。苗栗三義就有這麼一群孩子，每逢周六就會翻山越嶺，為獨居的長輩們送上一碗熱呼呼的湯。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

#為獨居老人送上溫暖與關懷

這群穿著黃色上衣的國高中生們，每到假日總是聚在一起，看似頑皮的外表下有著一顆體貼的心，這群「溫馨小孩」透過每個月2次拜訪獨居長者的時間，親自為他們熬煮雞湯、量血壓，與爺爺、奶奶噓寒問暖，不僅帶來實質的幫助，也為獨居長者點燃生命的溫暖與樂趣。

#協助獨居老人整理居家環境

獨居長者因為身體逐年老化，加上沒有親友可以幫忙，無法定期整理居家環境，堆疊的雜物不只造成衛生環境問題，就連生活品質也會跟著大打折扣。溫馨小孩為此也自動自發協助獨居長者清理家園，其中有位獨居奶奶在家裡存放大量回收物品，這群孩童透過定期訪問、送餐，逐漸卸下奶奶的心房，願意讓他們協助打掃環境，溫馨小孩也從中獲得助人的寶貴回憶與收穫。

#舉辦活動邀請獨居老人共襄盛舉

溫馨小孩定期為獨居長者送餐，這些孩童也從服務中發現「長輩一個人在家好像很無聊」，於是他們在春、夏、秋三個季節發起獨居長者出遊活動，冬天因為氣候等因素不適合出遊，溫馨小孩也決議改由其他形式舉辦，例如「暖冬計畫」便是透過他們親自料理年菜，再送餐至長輩家圍爐，以站在獨居長者的立場著想，「盡可能陪他們度過人生最後一段道路」。

信義房屋自2004年起推動社區一家計畫，鼓勵全國各地大小社區啟動自己的社區改造，也和台灣知名紀錄片製作單位CNEX合作，將這些溫馨感人的案例拍攝一系列紀錄片，更多暖心故事：YouTube頻道「社區一家系列紀錄片」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月13日至2022年01月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『獨居老人』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。