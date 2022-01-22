桃園本土確診一夜暴增60例，台中市長盧秀燕上午受訪表示，有幾個縣市疫情嚴重，醫療收容量可能不足因應，因此中央可能會協調台中受治確診病患及集中檢疫者。她強調，台灣是同島一命，有的縣市碰到困難，台中一定義不容辭，會伸出援手予以援助。

盧秀燕進一步表示，國內本土疫情升溫，年節快到了，呼籲國人一定要加緊防疫。台中市府努力防疫及市民配合，至今未有本土個案，但是仍要加嚴各項防疫措施，確保維持現況，讓大家平安過年。

盧秀燕提到，去年疫情嚴重時，首批台商返國因為沒有地方集中檢疫，當時陳時中部長即協調台中支援，她一口就答應。之前台中也支援苗栗提供防疫旅館100房，台中市對於其他縣市一項都是相互合作協助，尤其在疫情困難之下，理所當然應該幫忙。

至於台中防疫措有無加嚴可能？盧秀燕說，「不排除」，但現在沒有本土個案，去年疫情嚴重時，就祭出很多管制措施，已有經驗及備案，在沒有本土個案情況下，先讓大家正常生活。但是病毒發展傳染很快，可能兵臨城下，必要時將視情況、視場域實施防疫備案。

「拜託市民朋友，這不是老生常談。」盧秀燕最後呼籲國人，一定要落實防疫並加強，確實遵守，這兩天有國外資訊顯示，對幼童傷害比較大，希望家長自己做好防護工作，大人打過疫苗保護好自己，才能保護小朋友，很多公共場域也要確實落實清消、配戴口罩及實聯制。