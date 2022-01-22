美國政府當地時間周五(21日)宣佈，將暫停4家中國航空公司從美國飛往中國的44個航班，但從中國飛往美國的航班並未限制。這是針對中國民航局以發現機上乘客新冠病毒檢測陽性為由而「熔斷」一些美國航班後，美方做出的最新回應。這項決定將影響廈門航空公司、中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司。

據美國之音報導，美國運輸部說，暫停將從1月30日廈門航空公司計畫從洛杉磯飛往廈門的航班開始，暫停一直持續到3月29日。

自從去年12月31日起，中國當局暫停了美國聯合航空公司(United Airlines)的20個航班、美國航空公司(American Airlines)的10個航班以及達美航空公司(Delta Air Lines)的14個航班。在此之前，一些乘客的新冠病毒檢測呈陽性。就在本周二，美國運輸部說，中國政府宣佈了新的取消美國航班的決定。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇周五回應，中國政府有關入境中國的國際客運航空政策「對中外各國航空公司一視同仁，公開公平透明」。他批評美方的舉措極不合理，並說中方敦促美方停止干擾和限制中國航空公司的正常客運航班。

代表3家受影響的美國航空公司的行業組織美國航空協會(Airlines for America)等方面表示支持華盛頓的行動，「以確保美國的航空公司在中國市場受到公平對待」。

美國運輸部說，法國和德國也對中國的防疫行動採取了類似措施。運輸部說，中國暫停這些航班「違反公共利益，理應有相稱的救濟行動」。運輸部還說，中國「對上述美國航空公司採取的單方面行動不符合」兩國的雙邊協議。

美國運輸部表示，如果中國修改政策，對美國的航空公司情況做出必要改善，該部也做好重新審視相關措施的準備。運輸部警告說，如果中國取消更多航班，「我們保留採取進一步行動的權利。」

中國實際上對旅行者關閉了邊境，中國國家民用航空局(CAAC)去年9月說，中國把國際航班總數減少到了每星期只有200個，相當於疫情前的2％。自從去年12月Omicron變種在美國帶來創紀錄的病例以來，被取消的美國航班數目激增。

疫情開始以來，北京和華盛頓就航空服務爭執不斷。去年8月，美國運輸部對中國航空公司的4個航班實施了4個星期的載客量不得超過40％的限制，在此之前，北京對美聯合航空的4個航班實施了同樣的限制。

在最新的取消航班行動之前，美國3家航空公司和中國4家航空公司在兩國之間，每星期運營大約20個航班，遠低於疫情前每星期超過100個航班的水平。