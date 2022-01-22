高雄26歲黃姓男子與26歲吳姓女友到苓雅區苓雅二路一間旅店開房間，雙方卻因為感情因素起爭執、互相拉扯，吳女竟持短小鋒利的水果刀砍向男友右頸部，黃男在飯店內當場濺血，警消趕往現場將黃男送醫搶救，幸虧傷口縫合後並無大礙，但仍需住院觀察，吳女遭依殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局21日深夜11時58分接獲通報，稱轄內苓雅二路某旅店內有民眾持刀傷人情事，警方立即趕往現場，發現黃男遭吳女持水果刀劃傷右側頸部，且地上留有一灘血跡，隨即請救護人員將黃男送醫治療，經診療後識清楚，但仍需住院觀察。

黃男向警方表示，女友比較小女人，認為黃男對她不夠好，雙方因而在旅館內發生爭執，過程中2人互相拉扯，女友竟突然持水果刀向他右頸部砍了一刀，便隨即報警求援。所幸黃男遭送醫後並無生命危險，警方詢後將吳女依殺人未遂嫌罪移送高雄地檢署偵辦。