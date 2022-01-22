一名鄧姓職業軍人，發現女友背著他去做直銷，擔心被不明直銷公司騙錢，於是偷偷登入女友的IG帳號，偷偷擷取她與外人的對話，私下傳給女友姊姊，希望能透過親情勸女友不要繼續從事直銷行業，未料女友得知後暴怒，立刻對鄧男提告妨害秘密罪，但法官認為鄧男只將截圖傳給女友姐姐一人，沒有散布於公眾，且沒有任何犯意，因此判他無罪。

根據判決書記載，鄧姓軍人與女友在109年間感情疏遠，鄧男偉了解原因，偷偷到女友IG觀看，竟然發現女友在從事直銷工作，鄧男擔心女友受騙，於是擷取女友與他人的對話後，傳給女友的姊姊，希望她能透過親情力量，勸妹妹不要做直銷這行業。

但女友的姐姐事後對妹妹說這件事，鄧男的女友一怒下，認為鄧男管得太多，而且這是她私領域的事，不想讓外人知道，而向法院提告男友妨害秘密。

鄧男應訊時表示，「我登入女友之IG帳號是因為我們交往期間她在做直銷，我擔心她被騙錢，所以登入看看她有沒有跟直銷的人聯繫，我找了女友IG內的可疑人士並截圖下來傳給她姊姊，是希望請她注意女友之行為並阻止她，並沒有傳給其他人，我只是想要關心女友。」

女友的姊姊也證稱，當時鄧男有傳送妹妹與別人聊天對話內容的截圖給她看，意思是想讓她瞭解妹妹有跟別人聊天，我馬上轉給妹妹看，當天晚上鄧男有再把截圖收回，還有跟她提到要我轉告妹妹不要去做直銷這件事情，她沒有再把 鄧男傳送的截圖給父母看或傳給其他人看。

法官審理後認為，檢方雖認鄧男涉犯妨害秘密罪，但證據不足以證明，鄧男主觀上具有將無故竊錄內容散發傳布予公眾之意圖，以及客觀上有將竊錄內容 散發傳布予公眾之行為，經查並無其他積極證據，可以證明鄧男有犯罪行為，因此諭知無罪。