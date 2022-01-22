台積電美國存託憑證（ADR）周五(21日)續挫近3%，為連續第四天收低。台積電(2330)周五在台股失守月線關卡的約642元，下周一持續面臨修正壓力。

美股周五持續下挫，費城半導體再跌1.72%，台積電美國存託憑證（ADR）收在124.53美元，跌3.8美元，跌幅2.96%。台積公司在上周四下午舉行法說會釋出樂觀的展望，激勵台積電ADR上周五於美股創下145美元歷史新高價。本周一雖收盤創新高，但盤中未再創高，台積電ADR並自本周二起連日下跌，周五呈現連續第四天收黑K線。

台積電在台股表現方面，本周一創下688元新天價，但自本周二起連日下跌，周五跌10元收在641元，跌落月線之下，外資單日賣超12789張，外資連兩日共賣超台積電21194張。

台積電周五暫失守月線，收641元，隨著ADR續跌，下周一可能下探前波低點627元，季線則是在616元。

台積電基本面亮麗，本季展望樂觀，第一季營運表現將淡季不淡，公司預估本季營收將約166億至172億美元，可望季增約7.4%，並續創單季歷史新高。

台積公司對今年看法亦樂觀，預估全年美元營收將成長25%至29%，營運也將續創新高。