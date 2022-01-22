歐股周五暴跌，為連續第三周周線下跌。各國央行今年將收緊政策引發的不安情緒，以及疲軟經濟資料，引發全球股市下跌。

周五泛歐Stoxx 600指數收跌8.91點或1.84%，為474.44點，周跌幅為1.4%，本周為連續第三周的下跌。礦業股周五跌3.3%，為表現最差的板塊。

礦業公司力拓集團(Rio Tinto)重挫2.2%，拖累礦業股最多。此前塞爾維亞因環境問題而吊銷了鋰勘探許可證，損害了該集團成為歐洲最大鋰金屬供應商的雄心。

投資人現在正在等待美聯準會下周的會議，以瞭解聯準會打算如何應對高通膨的細節。

Oanda市場分析師Craig Erlam說，有很多猜測，包括聯準會升息4次、5次、6次，或3月升息50個基點，這些加劇了市場潛在焦慮。不能低估美國對全球市場的連鎖影響，歐洲也面臨著Omicron病毒和能源危機的挑戰。Erlam補充稱，市場甚至開始以歐洲央行潛在的收緊政策來定價。

此外在能源價格飆升和供應鏈瓶頸的推動下，歐元區12月消費者物價指數出現創紀錄的上漲。

不過Erlam表示，一旦第一季末至第二季初的通膨高峰過去，經濟數據開始好轉，投資人將開始重返歐洲股市。

空中巴士跌2%；該客機製造商宣佈取消與卡達航空的50架A321neo噴氣式飛機合約，擴大了與卡達航空的商業糾紛。

西門子能源暴跌16.6%；該集團旗下風電公司西門子哥美颯提出獲利預警，警告供應鏈問題持續，再次為西門子能源帶來全面接管的壓力。西門子哥美颯也跌14%，兩家公司成為歐股表現最差個股。

對供應鏈中斷的擔憂，汽車股本周下跌4.2%。