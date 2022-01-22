台灣大(3045)關懷偏鄉的獨居長輩，捐出101套myAngel御守錶科技照護服務，用科技為照護服務加分。

據台灣失智症協會的推估統計，民國110年全台失智人口大約有30萬7千人，占全國總人口1.31%，65歲以上失智盛行率更達7.48%。面對人口老化與失智人口持續上升的社會趨勢，台灣大發揮核心科技能力，耗時3年、斥資超過千萬研發myAngel御守錶，以物聯網技術整合「關懷、預防、協助」三項功能，其中有6成的配戴者為60歲以上的長輩。當配戴者走失或遇到緊急狀況，可以透過myAngel御手錶傳送求助訊息，照護家屬收到後便能及時提供必要的協助，避免憾事發生。myAngel御守錶科技照護服務推出至今共累計近百件家屬發送的協尋案件，配戴者傳送SOS緊急求助訊息超過2.5萬則，平均每天送出近70則，上萬個家庭因此受惠。除了定位功能外，myAngel App也提供「親友模式」，最多能有5位家庭成員同時關注配戴者狀況，使用率超過5成，根據平台大數據洞悉，由2位親友共同照護一位家人的比例約4成，3位親友共同照護一位家人近3成，減輕照護者的身心負擔。

除了台灣大基金會的捐贈，台灣大myAngel也自2020年起與富邦人壽、新北市衛生局三方合作，於新北市偏鄉區域共同捐贈100套myAngel御守錶科技照護服務，並持續將服務推廣到全台各縣市，擴大守護能量，降低家屬的照護負擔。