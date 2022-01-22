展望2022年不動產投資市場，台灣央行升息力道、政府持續推出打炒房措施可能成為籠罩不動產市場的兩大不確定因素。CBRE世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶說，日前針對台灣多家大型投資機構進行問卷調查，其中投資人對於通膨高於預期、銀行放貸態度轉變及新一波疫情導致邊境開放延後等三大議題最感到憂心，認為可能將影響今年的不動產投資活動。

世邦魏理仕預測，2022年土地市場購買需求將維持穩定，但平均土地價格難創新高；商用不動產市場上，工業用不動產將持續受到自用型買方青睞，而在台北商辦市場，考量持續上升的營建成本與立即擴充業務的需求，部分企業可能轉為購買既有辦公大樓，將促使平均商辦價格走揚。

展望2022年不動產投資市場，世邦魏理仕說，在工業地產交易動能充足的支撐下，今年全台大型不動產投資金額有望再度寫下四千億元的佳績，而看好南部市場的成長潛力與發展前景，世邦魏理仕也正式宣布成立南台灣辦公室，成為外商商仲中唯一在南部的直營據點。

在2021年不動產投資市場上，整體工業地產交易（含工業地、廠房、廠辦及倉儲物流）總額高達新台幣1570億，年成長32%，顯示工業地產實質需求旺盛。世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超指出，受惠於自用型買方擴廠的剛性需求，以及開發商看好廠辦租用需求而提前布局之下，工業地產已躍升為台灣不動產投資市場的熱門資產類別。以台南及高雄為首的南部工業地產市場，去年總交易金額突破新台幣197億，除了有在地廠商持續購地以擴充產能外，也成為機構投資人的評估地點之一。挾著價格基期較低的優勢，加上產業聚落趨於完整，預期今年南部縣市將成為工業地產市場的一大焦點。

2021年土地交易市場，中部及南部區域已占全台交易量50%，其中南部地區交易金額近新台幣620億元，年增率高達49%。世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，在國內外大廠加碼投資南部縣市的利多消息下，近年來南台灣的工業及住宅用地需求持續成長。我們十分看好南部地區的長期發展潛力，為了更貼近市場、即時為當地客戶提供專業服務，世邦魏理仕已正式設立南部直營據點，期盼能滿足客戶所有的不動產需求。